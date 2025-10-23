Под Брянском при ударе БПЛА по машине погибла сидевшая за рулем женщина

Украинские военные нанесли целенаправленный удар FPV-дроном по движущемуся автомобилю в селе Новые Юрковичи Брянской области, в результате чего погибла находившаяся за рулем женщина. Об этом сообщил губернатор Александр Богомаз.
«Очередная варварская атака ВСУ против наших мирных жителей. Выражаю глубокие соболезнования родным погибшей. Семье будет оказана вся необходимая поддержка и материальная помощь», — написал глава региона в мессенджере Max.
Ранее сообщалось, что при ударе украинских беспилотников погиб житель брянского села Андрейковичи и еще один человек получил ранения.
Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.Читать дальше