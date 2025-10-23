Ричмонд
Под Брянском при ударе БПЛА по машине погибла сидевшая за рулем женщина

Украинская атака произошла в селе Новые Юрковичи.

Источник: Аргументы и факты

Украинские военные нанесли целенаправленный удар FPV-дроном по движущемуся автомобилю в селе Новые Юрковичи Брянской области, в результате чего погибла находившаяся за рулем женщина. Об этом сообщил губернатор Александр Богомаз.

«Очередная варварская атака ВСУ против наших мирных жителей. Выражаю глубокие соболезнования родным погибшей. Семье будет оказана вся необходимая поддержка и материальная помощь», — написал глава региона в мессенджере Max.

Ранее сообщалось, что при ударе украинских беспилотников погиб житель брянского села Андрейковичи и еще один человек получил ранения.

