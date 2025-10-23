Ричмонд
За ночь расчёты ПВО сбили 139 украинских дронов над регионами России

За прошедшую ночь расчёты противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 139 беспилотников Вооружённых сил Украины (ВСУ) над регионами России. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

Источник: Life.ru

Наибольшее количество дронов — 56 — сбили над Белгородской областью. 22 беспилотных летательных аппарата самолётного типа ликвидировали над Брянской областью, 21 — над Воронежской областью.

14 БПЛА уничтожили над Рязанской областью, 13 — над Ростовской областью, четыре — над территорией Республики Крым. По два беспилотника перехватили над Тамбовской, Волгоградской, Орловской и Калужской областями. Ещё один дрон сбили над Курской областью.

Ранее российские военные нанесли удар по значительному подразделению украинских войск в подконтрольной Вооружённым силам Украины части Херсонской области, где боевиками готовилась атака. По информации координатора николаевского пророссийского сопротивления Сергея Лебедева, удар пришёлся по району Камышан, где находились от 200 до 250 бойцов ВСУ, готовившихся к переправе через Днепр.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше