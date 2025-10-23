Российские силы ПВО за ночь сбили 139 дронов ВСУ над регионами России

Российские противовоздушные силы уничтожили за ночь 23 октября над российскими регионами 139 украинских беспилотников. О этом сообщили в Минобороны РФ.
В частности, 56 вражеских беспилотников было ликвидировано над Белгородской области, 22 — над Брянской области, 21 — над Воронежской областью. Кроме того, 14 дронов ВСУ российские военные ликвидировали в Рязанской области и еще 13 — в Ростовской.
Также четыре БПЛА противника были сбиты в Крыму, по два — в Тамбовской, Волгоградской, Орловской и Калужской областях. Еще один был ликвидирован в Курской области.
Ранее губернатор Воронежской области Александр Гусев заявил, что беспилотники массированно атакуют территорию Воронежской области ночью 23 октября. Над двумя районами и городским округом региона сбили не менее восьми дронов ВСУ.
Днем ранее стало известно, что в результате атаки Вооруженных сил Украины в городе Батайске Ростовской области зафиксированы многочисленные повреждения жилых помещений.