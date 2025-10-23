Ричмонд
Двое жителей Тайшета получили до 8,5 лет за незаконный сбыт наркотиков

Известно, что сами мужчины были зависимы от запрещенных веществ.

Источник: IrkutskMedia.ru

IrkutskMedia. 23 октября. Тайшетский городской суд вынес приговор двум зависимым местным жителям за незаконный сбыт наркотиков в июне 2024 года. Мужчины осуждены за продажу двух свертков синтетического вещества с целью получения дохода. Об этом сообщает пресс-службы прокуратуры Иркутской области и ГУ МВД России по региону.

Суд установил, что 49-летний подсудимый приобрел в интернете наркотическое средство массой не менее 0,161 грамма и разделил его на дозы в комнате общежития в микрорайоне Новый. Он назначил встречу с местным наркозависимым около торгового павильона.

Затем предложил пришедшему к нему 34-летнему соседу, также страдающему наркозависимостью, за имеющийся у него наркотик, сходить на встречу к покупателю, и передал ему два полимерных свертка. Последний сбыл их непосредственному потребителю. Деньги за сделку в размере 2 тысяч рублей были переведены заранее на банковскую карту соучастника. Последний передал наркотики непосредственному потребителю.

Противоправная деятельность была пресечена сотрудниками полиции. С учетом позиции государственного обвинителя суд назначил наказание обоим участникам группы — 8,5 и 6,5 года лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

Ранее в Иркутской области полицейские задержали двух жителей ближнего зарубежья, подозреваемых в сбыте наркотиков в нескольких городах Приангарья. Правоохранители нашли у них десятки свертков с запрещёнными веществами, спрятанных в Иркутске, Байкальске и Слюдянке.