Двое жителей Тайшета получили до 8,5 лет за незаконный сбыт наркотиков

Затем предложил пришедшему к нему 34-летнему соседу, также страдающему наркозависимостью, за имеющийся у него наркотик, сходить на встречу к покупателю, и передал ему два полимерных свертка. Последний сбыл их непосредственному потребителю. Деньги за сделку в размере 2 тысяч рублей были переведены заранее на банковскую карту соучастника. Последний передал наркотики непосредственному потребителю.