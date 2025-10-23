Бывшая кандидатка в президенты РФ оказалась в центре судебного скандала

Бывшая кандидатка в президенты России Рада Русских стала ответчицей по иску своей экс-партнёрши по бизнесу.
Поводом для обращения в суд послужили публичные обвинения в краже косметического бренда и нанесённый ущерб репутации. Мария Воскресенская, ранее сотрудничавшая с Русских, требует от неё почти четыре миллиона рублей и официальных извинений, передает телеграм-канал Mash.
По словам Воскресенской, конфликт вспыхнул ещё в августе, когда в сети начали распространяться обвинения в мошенничестве. Русских якобы публично назвала её воровкой и заявила, что та присвоила бренд «Rada Russkikh», под которым выпускала поддельную продукцию. Кроме того, Воскресенская утверждает, что бывшая партнёрша заранее готовила захват бизнеса — сменила команду и проводила тайные видеоконференции, чтобы устранить конкурентку.
В итоге предпринимательница подала иск, потребовав 3,9 миллиона рублей компенсации за упавшие продажи и урон деловой репутации, а также публичного опровержения. Она настаивает, что именно ей принадлежат права на товарный знак «Rada Russkikh», а также то, что она является генеральным директором компаний входящих в структуру двух других брендов".
Рада Русских, в свою очередь, заявляет, что иск — лишь попытка вымогательства. По её словам, Воскресенская имела доступ к имени «Rada Russkikh» исключительно с её разрешения. Сейчас Русских возобновляет работу над брендом, собрав новую команду и зарегистрировав собственное юридическое лицо.
