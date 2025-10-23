Экс-нардепу Киве до его убийства регулярно поступали угрозы от «Азова»*

Напомним, что тело бывшего депутата Верховной рады Ильи Кивы обнаружили в Подмосковье 7 декабря 2023 года с двумя огнестрельными ранениями. В СК предположили, что к убийству могут быть причастны украинские спецслужбы. Сам депутат заявлял, что знал об угрозе со стороны СБУ.