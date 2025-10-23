Число отравившихся в Улан-Удэ увеличилось до 159

Количество человек, отравившихся в Улан-Удэ из-за готовой продукции бурятской компании «Восток», увеличилось до 159, 90 из которых — дети. Об этом сообщил минздрав Бурятии.
«В Республиканской клинической инфекционной больнице получают стационарное лечение 82 человека, из них 51 ребенок», — отметили в ведомстве.
Накануне сообщалось, что число отравившихся выросло до 145 человек.
Первых пострадавших с острой кишечной инфекцией стали регистрировать в субботу, 18 октября. Все люди ели продукцию «Востока», приобретенную в магазинах одной торговой сети — «Николаевский». Расследуется уголовное дело о производстве в целях сбыта и сбыте товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей.