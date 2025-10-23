Число отравившихся в Улан-Удэ увеличилось до 159

Первых пострадавших с острой кишечной инфекцией стали регистрировать в субботу, 18 октября. Все люди ели продукцию «Востока», приобретенную в магазинах одной торговой сети — «Николаевский». Расследуется уголовное дело о производстве в целях сбыта и сбыте товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей.