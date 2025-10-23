Суд оставил в силе приговор Колезеву* за фейки об Армии России

Кассационная инстанция в октябре отклонила жалобу защиты Колезева*, подтвердив тем самым законность ранее вынесенного приговора. Согласно материалам дела, Колезев* распространял через социальные сети ложные сведения о якобы совершённых российскими военными убийствах мирных жителей в Буче. В судебных документах подчёркивается, что журналист публиковал материалы, «содержащие негативное и агрессивно-враждебное отношение к действующей власти и гражданам России, а также к действиям Вооружённых сил РФ, направленные на возбуждение у неопределённого круга лиц аналогичной ненависти и вражды».