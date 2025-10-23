Ричмонд
+6°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Мужчина погиб в пожаре в Свердловской области

За сутки в регионе ликвидировали 11 пожаров.

Источник: AP 2024

За минувшие сутки на Среднем Урале ликвидировали 11 пожаров, шесть из которых произошли в жилом секторе. По данным МЧС, погиб один человек.

Так, накануне в муниципальном округе Горноуральский в коллективном саду «НТМК-2» по улице Вишневая сгорели садовый дом, частная баня и надворные постройки на площади 300 квадратных метров. В результате пожара погиб мужчина. С огнем справились за 116 минут 14 специалистов на пяти единицах техники.

В Екатеринбурге горел моторный отсек легкового автомобиля на площади один «квадрат». Возгорание ликвидировали за две минуты 10 спасателей на двух спецмашинах.

В Екатеринбурге по улице Бакинских Комиссаров огонь повредил внутреннюю отделку и домашнее имущество в квартире жилого дома на площади один квадратный метр. Пожар потушили за две минуты 9 спасателей на трех единицах техники.