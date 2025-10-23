Мужчина погиб в пожаре в Свердловской области

За минувшие сутки на Среднем Урале ликвидировали 11 пожаров, шесть из которых произошли в жилом секторе. По данным МЧС, погиб один человек.
Так, накануне в муниципальном округе Горноуральский в коллективном саду «НТМК-2» по улице Вишневая сгорели садовый дом, частная баня и надворные постройки на площади 300 квадратных метров. В результате пожара погиб мужчина. С огнем справились за 116 минут 14 специалистов на пяти единицах техники.
В Екатеринбурге горел моторный отсек легкового автомобиля на площади один «квадрат». Возгорание ликвидировали за две минуты 10 спасателей на двух спецмашинах.
В Екатеринбурге по улице Бакинских Комиссаров огонь повредил внутреннюю отделку и домашнее имущество в квартире жилого дома на площади один квадратный метр. Пожар потушили за две минуты 9 спасателей на трех единицах техники.