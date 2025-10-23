Мужчина погиб в пожаре в Свердловской области

Так, накануне в муниципальном округе Горноуральский в коллективном саду «НТМК-2» по улице Вишневая сгорели садовый дом, частная баня и надворные постройки на площади 300 квадратных метров. В результате пожара погиб мужчина. С огнем справились за 116 минут 14 специалистов на пяти единицах техники.