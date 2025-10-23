Ричмонд
Пожар произошел на территории предприятия в Рязанской области из-за атаки БПЛА

Пожар произошел на территории предприятия в Рязанской области из-за падения обломков украинского беспилотника. Об этом в четверг, 23 октября, сообщил глава региона Павел Малков.

По его данным, пострадавших в результате атаки нет, специалисты оценивают материальный ущерб. На месте происшествия работают оперативные службы.

— Сегодня ночью средствами ПВО над территорией Рязанской области уничтожено 14 БПЛА. Напоминаю, что в регионе действует запрет на публикации в соцсетях фото и видео с места происшествий, — написал Малков в своем Telegram-канале.

В Министерстве обороны сообщили, что силы противовоздушной обороны за ночь 23 октября уничтожили 139 украинских дронов над российскими регионами.

Днем ранее украинская армия ударила дроном-камидзе по селу Андрейковичи в Брянской области — в результате атаки умер один мирный житель. Глава региона Александр Богомаз выразил родственникам и близким погибшего глубочайшие соболезнования.

