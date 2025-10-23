У женщины, разорванной на части в ЖК «Гулливер» в Перми, не было трёх детей

Власти Пермского края опровергли в комментарии сайту perm.aif.ru информацию о трёх детях, оставшихся у разорванной на части возле ЖК «Гулливер» в Перми женщины.
Речь идёт о трагедии, которая произошла в жилом комплексе в центре города 20 октября. Ранее сайт perm.aif.ru рассказывал, что днём местные жители начали сообщать о частях тела женщины, найденных возле одного из подъездов. Напуганные люди предполагали, что погибшая могла упасть с высоты.
Позже пермские СМИ сообщали информацию о разорванной на части пермячке: утверждалось, что она якобы была многодетной матерью и вдовой, а также не жила в ЖК «Гулливер» и приехала из отдалённого микрорайона.
Сайт perm.aif.ru запросил информацию о семье погибшей женщины в департаменте социальной политики Администрации губернатора Пермского края. В ведомстве опровергли данные о том, что у пермячки было трое детей.
«Женщина, чьё тело нашли под окнами дома в ЖК “Гулливер”, имела одну шестнадцатилетнюю дочь. Семья погибшей полная, благополучная, в поле зрения субъектов системы профилактики не попадала», — рассказали сайту perm.aif.ru в ведомстве.
В департаменте уточнили, что сейчас причины гибели женщины устанавливаются — следствие продолжается.
