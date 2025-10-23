После атаки БПЛА в Рязанской области на предприятии произошел пожар

МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. Возгорание на территории предприятия произошло в Рязанской области из-за падения обломков БПЛА, пострадавших нет, оценивается ущерб, сообщил губернатор Павел Малков.
Ранее в Минобороны РФ сообщили, что за прошедшую ночь над регионом было сбито 14 БПЛА.
«Из-за падения обломков произошло возгорание на территории одного предприятия. По предварительной информации, пострадавших нет, оценивается материальный ущерб. На месте работают оперативные службы», — написал губернатор в Telegram-канале.
Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.Читать дальше