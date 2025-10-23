Ричмонд
Мизулина прокомментировала случай с горящей школьницей в Башкирии

Ситуацию прокомментировала глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина.

Девочка-подросток из Башкирии подожгла себя на камеру телефона. Она стала участницей хулиганского конкурса для рекламы онлайн-казино, который запустил скамер Мелстрой, сообщила директор Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина.

По ее словам, участникам разрешалось делать в кадре все, что угодно, лишь бы их видео залетело в тренды в социальной сети. Единственное, что должно быть соблюдено одно условие, — размещать в видео ссылку на казино.

В итоге тысячи подростков и даже взрослых по всей стране который день портят и рвут паспорта, бреются наголо, портят имущество и даже поджигают себя, как это произошло в Башкирии. Дальше будет только хуже — с каждым днем видео становятся все более жестокими и абсурдными. Все из-за крупных призов, которые пообещал скамер.

прокомментировала Мизулина
