Количество отравившихся продукцией «Востока» в Улан-Удэ выросло до 159

Число людей, отравившихся готовой продукцией компании «Восток» в Улан-Удэ, увеличилось до 159, 90 из которых — дети. Об этом в четверг, 23 октября, сообщили в Минздраве Бурятии.
— По данным на 23 октября зарегистрировано 159 случаев, из них 90 — дети. В республиканской клинической инфекционной больнице получают стационарное лечение 82 человека, из них 51 ребенок, — цитирует данные ведомства ТАСС.
Министр здравоохранения региона Евгения Лудупова утверждает, что людям стало плохо после онигири и шаурмы. Специалистов из Республиканской клинической инфекционной больницы и станции скорой помощи мобилизовали — они пытаются устранить последствия произошедшего.
Сотрудники правоохранительных органов также задержали заведующую производством цеха. Женщине уже предъявили обвинение в совершении преступления, повлекшего по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью нескольких людей.