Восемь домов пострадали в результате атаки вражеских БПЛА на Воронежскую область

Восемь частных домов и четыре автомобиля получили повреждения при атаке беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) по Воронежской области. Об этом в четверг, 23 октября, сообщил губернатор региона Александр Гусев.
— В одном из сел повреждены восемь частных домов: в них нарушено остекление, посечены фасады и кровли. В одном из этих домов произошло возгорание кровли, которое было оперативно ликвидировано. Также повреждены четыре автомобиля, — добавил он в своем Telegram-канале.
Режим атаки вражеских дронов в регионе сохраняется. По предварительным данным, пострадавших нет.
Днем ранее ВСУ атаковали дроном-камидзе село Андрейковичи в Брянской области — в результате удара умер один мирный житель. Глава региона Александр Богомаз выразил родственникам и близким погибшего глубочайшие соболезнования.