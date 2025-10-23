Ричмонд
Восемь домов пострадали в результате атаки вражеских БПЛА на Воронежскую область

Восемь частных домов и четыре автомобиля получили повреждения при атаке беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) по Воронежской области. Об этом в четверг, 23 октября, сообщил губернатор региона Александр Гусев.

— В одном из сел повреждены восемь частных домов: в них нарушено остекление, посечены фасады и кровли. В одном из этих домов произошло возгорание кровли, которое было оперативно ликвидировано. Также повреждены четыре автомобиля, — добавил он в своем Telegram-канале.

Режим атаки вражеских дронов в регионе сохраняется. По предварительным данным, пострадавших нет.

Днем ранее ВСУ атаковали дроном-камидзе село Андрейковичи в Брянской области — в результате удара умер один мирный житель. Глава региона Александр Богомаз выразил родственникам и близким погибшего глубочайшие соболезнования.

