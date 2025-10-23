Ричмонд
Пожар произошёл на предприятии в Рязанской области после атаки БПЛА

Губернатор Павел Малков проинформировал, что причиной возгорания на одном из местных предприятий в Рязанской области стало падение обломков БПЛА. Об этом он написал в телеграм-канале.

Источник: Life.ru

Он подчеркнул, что пострадавших удалось избежать, и теперь специалисты определяют размер нанесённого материального урона. Это произошло на фоне официальных заявлений Минобороны РФ, согласно которым за прошедшую ночь над регионом было зафиксировано и сбито четырнадцать беспилотников. В своём сообщении губернатор добавил, что экстренные службы уже приступили к работе на месте инцидента.

Напомним, за прошедшую ночь расчёты противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 139 беспилотников Вооружённых сил Украины над регионами России. Наибольшее количество дронов — 56 — сбили над Белгородской областью. 22 беспилотных летательных аппарата самолётного типа ликвидировали над Брянской областью, 21 — над Воронежской областью. 14 БПЛА уничтожили над Рязанской областью, 13 — над Ростовской областью, четыре — над территорией Республики Крым.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

