Восемь человек пострадали в ДТП с автобусом на юге Красноярского края

Рейсовый автобус вылетел в кювет на юге Красноярского края — в результате аварии ранения получили восемь пассажиров, среди которых двое несовершеннолетних. Об этом в четверг, 23 октября, сообщили в ГСУ СК РФ по Красноярскому краю и Хакасии.