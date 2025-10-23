Ричмонд
+8°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Восемь человек пострадали в ДТП с автобусом на юге Красноярского края

Рейсовый автобус вылетел в кювет на юге Красноярского края — в результате аварии ранения получили восемь пассажиров, среди которых двое несовершеннолетних. Об этом в четверг, 23 октября, сообщили в ГСУ СК РФ по Красноярскому краю и Хакасии.

Рейсовый автобус вылетел в кювет на юге Красноярского края — в результате аварии ранения получили восемь пассажиров, среди которых двое несовершеннолетних. Об этом в четверг, 23 октября, сообщили в ГСУ СК РФ по Красноярскому краю и Хакасии.

— Водитель рейсового автобуса ПАЗ, следовавшего по маршруту Шушенское — Каптырево, находясь на автодороге в Шушенском районе не справился с управлением и допустил съезд с дороги в кювет, — приводит слова представителей ведомства ТАСС.

Автобус несколько раз перевернулся, после чего встал обратно на колеса. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело — сотрудники правоохранительных органов проводят проверку на предмет оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

22 октября на Поречной улице в столичном районе Марьино произошло ДТП с участием двух машин: «газель» врезалась в автобус. В результате аварии пострадали три человека.