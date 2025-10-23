Восемь человек пострадали в ДТП с автобусом на юге Красноярского края

Рейсовый автобус вылетел в кювет на юге Красноярского края — в результате аварии ранения получили восемь пассажиров, среди которых двое несовершеннолетних. Об этом в четверг, 23 октября, сообщили в ГСУ СК РФ по Красноярскому краю и Хакасии.
— Водитель рейсового автобуса ПАЗ, следовавшего по маршруту Шушенское — Каптырево, находясь на автодороге в Шушенском районе не справился с управлением и допустил съезд с дороги в кювет, — приводит слова представителей ведомства ТАСС.
Автобус несколько раз перевернулся, после чего встал обратно на колеса. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело — сотрудники правоохранительных органов проводят проверку на предмет оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности.
