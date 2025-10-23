Суд признал француза Сехили виновным в незаконном пересечении границы РФ

Суд в Приморье в четверг, 23 октября, признал француза Софиана Сехили виновным в незаконном пересечении российской границы и назначил ему 50 тысяч рублей штрафа.
Как сообщила адвокат француза Алла Кушнир, его освободили от наказания, так как велогонщик содержался под стражей.
— Назначили (штраф в размере, — прим. «ВМ») 50 тысяч рублей. (В связи с тем, что Сехили содержался под стражей, он, — прим. «ВМ») освобожден от штрафа, — сообщила юрист в беседе с ТАСС.
Французского велогонщика Софиана Сехили арестовали в сентябре. Спортсмен проехал на велосипеде через всю Евразию, а затем попытался незаконно попасть в Россию, чтобы поставить мировой рекорд. При этом мужчина осознавал незаконность своих действий и даже на рисунке показал, как он пересек границу. «Вечерняя Москва» разбиралась в подробностях произошедшего.