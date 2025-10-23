На трассе М-5 в Челябинской области сгорел легковой автомобиль

На федеральной трассе М-5 в Челябинской области сгорел легковой автомобиль, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».
К месту происшествия были направлены силы и средства пожарной части № 223 из села Тюбук (Каслинский район).
«По предварительной информации, автомобиль загорелся во время движения. К счастью, никто не пострадал», — говорится в комментарии 8 ПСО ФПС ГПС регионального Главка МЧС.
Через 4 минуты после прибытия удалось локализовать огонь, а еще через 4 минуты открытое горение было полностью ликвидировано.