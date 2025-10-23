Ричмонд
Поезд едва не протаранил три машины в Акмолинской области

На участке «Астана — Ерейментау» машинист предотвратил наезд на автомобили — три машины оказались на путях, передает NUR.KZ со ссылкой на КТЖ.

Источник: Getty Images

Как сообщил перевозчик, 22 октября в 16:27 на участке «Астана — Ерейментау», на перегоне «Едыге — Ерейментау», машинист пассажирского поезда при движении со скоростью 108 км/ч применил экстренное торможение на регулируемом, неохраняемом железнодорожном переезде. Выяснилось, что причиной стал внезапный выезд трех легковых автомобилей на пути перед движущимся составом.

«Благодаря профессиональным и оперативным действиям локомотивной бригады наезд удалось предотвратить», — сообщили в КТЖ. Сообщается, что нарушители скрылись с места происшествия. Поезд проследовал далее по маршруту с опозданием на семь минут. Информацию о нарушении передали в правоохранительные органы.