Поезд едва не протаранил три машины в Акмолинской области

Как сообщил перевозчик, 22 октября в 16:27 на участке «Астана — Ерейментау», на перегоне «Едыге — Ерейментау», машинист пассажирского поезда при движении со скоростью 108 км/ч применил экстренное торможение на регулируемом, неохраняемом железнодорожном переезде. Выяснилось, что причиной стал внезапный выезд трех легковых автомобилей на пути перед движущимся составом.