На Урале с подростков-мотоциклистов взыскали 500 тысяч рублей в пользу сбитой девочки

Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, все случилось в марте нынешнего года: несовершеннолетний водитель мотоцикла буксировал на гибкой сцепке другой мотоцикл под управлением такого же несовершеннолетнего. В районе 8 км трассы «Полевской — Мраморское» мотоциклист сбил девочку, которая шла по обочине проезжей части. В результате та получила различные травмы.