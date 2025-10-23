Ричмонд
+8°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Восемь домов повреждены в Воронежской области после налёта БПЛА

В Воронежской области зафиксированы повреждения гражданской инфраструктуры после атаки беспилотников, запущенных с украинской стороны. По информации, озвученной губернатором Александром Гусевым в его Telegram-канале, в результате инцидента пострадали восемь частных домовладений и четыре машины.

Источник: Life.ru

Он пояснил, что в одном из сёл зафиксировано нарушение целостности остекления, повреждения фасадов и крыш восьми домов. Кроме того, он упомянул, что в одном из строений началось возгорание кровли, которое было быстро ликвидировано. В заключение, губернатор отметил, что в настоящий момент идет процесс установления точного размера причинённого ущерба.

Напомним, за прошедшую ночь расчёты противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 139 беспилотников Вооружённых сил Украины над регионами России. Наибольшее количество дронов — 56 — сбили над Белгородской областью. 22 беспилотных летательных аппарата самолётного типа ликвидировали над Брянской областью, 21 — над Воронежской областью. 14 БПЛА уничтожили над Рязанской областью, 13 — над Ростовской областью, четыре — над территорией Республики Крым.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше