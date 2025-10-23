Ричмонд
Камера сняла момент взрыва на предприятии в Копейске

В Сети появилось видео, на котором, как утверждается, запечатлен момент взрыва на одном из предприятий в Копейске в Челябинской области. Кадры, сделанные камерой наблюдения, опубликовал Telegram-канал Baza.

На видео видна одна из городских улиц. В какой-то момент вдали, за жилыми домами, происходит взрыв, после которого в ночное небо начинают подниматься клубы пламени.

Камера еще некоторое время снимает уличную панораму, затем запись обрывается.

Взрыв на одном из предприятий в Копейске произошел вечером в среду, 22 октября. Как сообщил губернатор Челябинской области Алексей Текслер, подтверждена гибель девяти человек. Еще пять человек пострадали.

В настоящее время на месте ЧП ликвидировано открытое горение, осуществляется проливка. Позднее сотрудники экстренных служб приступят к разбору завалов.

Текслер особо подчеркнул, что версия с атакой украинского дрона не подтверждается.