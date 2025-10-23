Задержана Эрика Владыко, бросившая дочь в отеле

Уроженку Владивостока Эрику Влыдко, бросившую свою дочь в Таиланде, задержали в Бангкоке. Ее обвинили в том, что она оставила свою 4-летнюю дочь в отеле, а также в незаконном пребывании в стране и нападении на сотрудника полиции.
Об инциденте, вызвавшем широкий международный резонанс в материале — vl.aif.ru.
Дважды пропадала.
Напомним, в ночь на 13 сентября Эрика Владыко находилась с дочерью в отеле Бангкока, но в какой-то момент оставила спящего ребёнка в номере и уехала на такси в район Сукхумвит, известный своими ночными заведениями.
Девочка была обнаружена на следующее утро сотрудниками отеля, которые немедленно связались с полицией. Ребёнка временно поместили в один из местных сиротских приютов. Родители Владыко, проживающие во Владивостоке, узнали о случившемся лишь 16 сентября и срочно вылетели в Таиланд, чтобы забрать внучку и найти дочь.
В тот же день, когда её родители прилетели спасать ребёнка, Эрика Владыко была найдена в другой гостинице. По словам персонала, она появлялась в компании мужчины европейской внешности. На следующий день женщина скрылась, не оплатив счет и оставив свои вещи. Её первое задержание состоялось 21 сентября в одном из хостелов Бангкока, в тот момент девушка делала косметические процедуры. В гостиницу быстро приехала мать Эрики, чтобы поговорить с дочерью. Однако уже через сутки россиянка исчезла во второй раз, так и не встретившись с собственной дочерью.
Поиски и задержание.
Повторно Владыко была задержана иммиграционной полицией, она пыталась скрыться. Заведующий консульским отделом посольства в Бангкоке Илья Ильин поделился, что Эрику доставили в отдел иммиграционной полиции.
«Гражданка России Эрика Владыко задержана иммиграционной полицией и находится в центре временного содержания иммиграционной полиции в Бангкоке», — рассказал Илья Ильин.
Во время ареста она оказала сопротивление и применила физическую силу в отношении офицера — в итоге на нее надели наручники и отправили под суд. Тайская Фемида признала Владыко виновной по статьям, связанным с нападением на полицейского и нарушением иммиграционного режима. Вердикт — штраф в размере 4000 бат (это около 10 000 рублей). Также россиянку поместили в центр содержания для нелегальных мигрантов (IDC). Дополнительно на неё возложена задолженность за незаконное пребывание в стране в размере 14 000 бат — около 35 000 рублей.
Напомним, что прокуратура Приморского края проводит проверку после того, как Эрика Владыко оставила дочку в отеле чужой страны. Сейчас девочка находится под опекой бабушки, которая продолжает сотрудничать с российскими дипломатами и тайскими властями. Ситуация остается на контроле консульской службы России.