Задержана Эрика Владыко, бросившая дочь в отеле

В тот же день, когда её родители прилетели спасать ребёнка, Эрика Владыко была найдена в другой гостинице. По словам персонала, она появлялась в компании мужчины европейской внешности. На следующий день женщина скрылась, не оплатив счет и оставив свои вещи. Её первое задержание состоялось 21 сентября в одном из хостелов Бангкока, в тот момент девушка делала косметические процедуры. В гостиницу быстро приехала мать Эрики, чтобы поговорить с дочерью. Однако уже через сутки россиянка исчезла во второй раз, так и не встретившись с собственной дочерью.