На северо-западе Челябинска 10 домов остались без отопления из-за аварии, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».
«В связи с проведением работ по устранению повреждений на теплотрассе в микрорайоне № 25 с 10:00 23 октября временно прекращено теплоснабжения потребителей контура», — говорится в комментарии.
Без отопления остались дома 33-Б, 35, 35-А, 37, 37-А по улице Чичерина, дома 115/2, 118/1, 122, 122-А, 124 по улице Братьев Кашириных.
«Задействованы пять бригад. Плановое завершение работ — 21:00», — уточнили в АО «УСТЭК-Челябинск».