Мошенники стали звонить новосибирцам под видом сотрудников СГК

Цель злоумышленников — получить паспортные данные и другую личную информацию, которая может дать им доступ к кредитной истории и аккаунтам на «Госуслугах».
Компания СГК Новосибирск предупредила, что их сотрудники никогда не звонят для заключения договоров и не запрашивают паспортные данные, пароли или коды из СМС. Для любых вопросов по теплоснабжению следует обращаться только через официальные каналы связи.
Также стоит отметить, что в 2025 году в Новосибирске значительно сократилось количество жалоб на отсутствие отопления в многоквартирных домах. Мэрия сообщает, что 99,7% жилых домов были подключены к теплу вовремя, а нарушения касались лишь 26 домов, что в 10 раз меньше по сравнению с прошлым годом, отметил начальник департамента энергетики города Дмитрий Зайков.
