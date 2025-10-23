Мошенники стали звонить новосибирцам под видом сотрудников СГК

Также стоит отметить, что в 2025 году в Новосибирске значительно сократилось количество жалоб на отсутствие отопления в многоквартирных домах. Мэрия сообщает, что 99,7% жилых домов были подключены к теплу вовремя, а нарушения касались лишь 26 домов, что в 10 раз меньше по сравнению с прошлым годом, отметил начальник департамента энергетики города Дмитрий Зайков.