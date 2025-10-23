Ричмонд
В США 4-летний мальчик убил 7-летнего, найдя пистолет в вещах взрослых

Владелицу оружия приговорили более чем к 3 годам тюрьмы.

Источник: Аргументы и факты

В американском городе Уичито (штат Канзас) четырехлетний мальчик, находясь в гостях, нашел пистолет и смертельно ранил другого семилетнего ребенка. Об этом пишет американский журнал People.

Происшествие случилось в марте, когда владелица оружия собрала в своей квартире гостей — друзей с их детьми. В какой-то момент взрослые, уже будучи в нетрезвом состоянии, переместились в автомобиль на парковку перед домом, где продолжили выпивать спиртное. Оставшиеся в квартире дети, как рассказывается в публикации, играли с игрушечным пистолетом, а затем нашли в сумке хозяйки квартиры настоящий, который тоже приняли за игрушку.

Пострадавший семилетний мальчик получил тяжелое огнестрельное ранение верхней части туловища, его доставили в больницу, но спасти не смогли.

Женщину, которой принадлежал пистолет, на днях осудили, приговорив к 3 годам и 1 месяцу тюрьмы, уточняет издание.

Ранее сообщалось, что житель штата Калифорния признался в убийстве своего 7-месячного сына, после того как вместе с супругой пытался увести следствие по ложному следу и заявил, что мальчика якобы украл во время смены подгузника неизвестный мужчина.