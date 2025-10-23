В Красноярском крае в ДТП с автобусом пострадали восемь человек

На автодороге в Шушенском районе Красноярского края рейсовый автобус вылетел в кювет, пострадали восемь человек, в том числе двое детей. Об этом сообщили в региональном СК.
Автобус ПАЗ следовал по маршруту Шушенское — Каптырево.
«Водитель не справился с управлением и допустил съезд с дороги в кювет. За медицинской помощью обратилось восемь пассажиров, в том числе двое детей», — рассказали в пресс-службе ведомства.
Уточняется, что автобус перевернулся, после чего встал обратно на колеса. Заведено уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности.
Автобус принадлежит автотранспортному предприятию Красноярского края.
Напомним, 22 октября автобус съехал в кювет и опрокинулся на трассе Тюмень — Ханты-Мансийск. В результате ДТП два человека погибли, еще девять получили травмы.