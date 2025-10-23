Тигр напал на нескольких фермеров и ранил человека

В индийском штате Карнатака произошёл инцидент, который шокировал местных жителей: в деревне Бадагалапура тигр напал на людей, работавших в поле.
Как сообщает ABP Live, хищник появился внезапно, застав фермеров врасплох. Чтобы спастись, они были вынуждены взбираться на деревья.
Нападение частично удалось зафиксировать на видео: на кадрах видно, как тигр выскакивает из зарослей и бросается на убегающих людей. Те, кто не успел укрыться, оказались в зоне смертельной опасности. Запись быстро разошлась по социальным сетям, вызвав бурное обсуждение и волну критики в адрес местных лесных властей, которых обвиняют в бездействии.
В результате атаки 34-летний житель деревни по имени Махадев получил тяжёлые травмы головы и лица. Пострадавшего срочно госпитализировали, его состояние оценивается как критическое.
После происшествия лесные службы начали масштабную операцию по поиску тигра. Для этого задействованы дроны и слоны, которые помогают прочёсывать густые лесные участки. Жители утверждают, что неоднократно сообщали чиновникам о появлении хищника поблизости, однако никаких мер безопасности принято не было.
Читайте также: Медведь-людоед набросился на старушку в лесу и растерзал ее насмерть.