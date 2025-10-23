Ричмонд
+8°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Челябинской области задержали 38 человек, объявленных в федеральный розыск

В Челябинской области проверили 180 адресов и задержали 38 человек, объявленных в федеральный розыск. Сделали это сотрудники региональных ГУФСИН и полиции во время масштабной межведомственной операции.

Источник: Pchela.News

Главной задачей был розыск лиц, которые уклоняются от следствия и суда, исполнения наказания в виде лишения свободы, а также скрываются от контроля со стороны уголовно-исполнительных инспекций. В последнем случае речь идёт о тех, кто осуждён к наказаниям, не связанным с изоляцией от общества, но нарушил установленные для них ограничения.

Всех задержанных доставили в правоохранительные органы для решения вопроса о дальнейшей их судьбе в соответствии с законом.

Операция «Розыск» — плановая, направлена на эффективное исполнение судебных решений и пресечение преступной деятельности тех, кто уклоняется от уголовной ответственности.

Напомним, летом 10 новых автомобилей «Лада» передали ГУФСИН России по Челябинской области. Теперь машины помогают сотрудникам работать быстрее, особенно в отдалённых районах. Их закупило региональное Министерство общественной безопасности по поручению губернатора Алексея Текслера.