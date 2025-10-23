Супруги из Челябинской области лишились миллионов при попытке купить иномарку в интернете

После этого от жителей региона потребовали оплатить утилизационный сбор, но обещали, что большая часть суммы вернётся после постановки на учёт. Они так и сделали. Затем они оплатили сбор за провоз автомобиля по территории другой страны. Когда им прислали квитанцию на оплату НДС, супруги поняли, что стали жертвами мошенников и обратились в полицию.