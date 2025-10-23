Ричмонд
Супруги из Челябинской области лишились миллионов при попытке купить иномарку в интернете

Семейная пара из Коркино отдали мошенникам более 7 миллионов рублей, решив купить автомобиль через интернет. Возбуждено уголовное дело. Об этом в четверг, 23 октября, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области.

Источник: Pchela.News

Модели машины, которую хотели супруги, не было в регионе, поэтому они решили приобрести её через интернет. Общались с «продавцом» они через иностранный мессенджер. Сначала заключили договор и оплатили стоимость иномарки, а также таможенные услуги. В ответ им прислали фото машины на автовозе.

После этого от жителей региона потребовали оплатить утилизационный сбор, но обещали, что большая часть суммы вернётся после постановки на учёт. Они так и сделали. Затем они оплатили сбор за провоз автомобиля по территории другой страны. Когда им прислали квитанцию на оплату НДС, супруги поняли, что стали жертвами мошенников и обратились в полицию.

Ранее мы рассказывали, что в Златоусте пенсионерка перевела деньги мошенникам, желая заработать на инвестициях. В попытках вернуть свои средства она снова стала жертвой аферистов.