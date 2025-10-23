В Воронежской области из-за беспилотников пострадали восемь домов

В одном из сел Воронежской области в результате украинской беспилотной атаки пострадали восемь частных домов и четыре автомобиля, сообщил губернатор Александр Гусев в мессенджере Max, не уточнив название населенного пункта.
В зданиях повредились остекление, фасады и кровли, в одном из домов крыша загорелась, но огонь оперативно ликвидировали. Среди людей, по предварительным данным, пострадавших нет, уточнил глава региона.
«Оценка ущерба продолжается», — добавил чиновник.
По данным Минобороны РФ, минувшей ночью силы противовоздушной обороны сбили в Воронежской области 21 украинский БПЛА.
