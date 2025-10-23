Ричмонд
+8°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Воронежской области из-за беспилотников пострадали восемь домов

Повреждения получили и четыре автомобиля в одном из сел.

Источник: Аргументы и факты

В одном из сел Воронежской области в результате украинской беспилотной атаки пострадали восемь частных домов и четыре автомобиля, сообщил губернатор Александр Гусев в мессенджере Max, не уточнив название населенного пункта.

В зданиях повредились остекление, фасады и кровли, в одном из домов крыша загорелась, но огонь оперативно ликвидировали. Среди людей, по предварительным данным, пострадавших нет, уточнил глава региона.

«Оценка ущерба продолжается», — добавил чиновник.

По данным Минобороны РФ, минувшей ночью силы противовоздушной обороны сбили в Воронежской области 21 украинский БПЛА.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше