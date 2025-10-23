В Приморье велосипедиста из Франции освободили от наказания

Сехили пытался установить мировой рекорд по велопутешествию через Евразию. Он начал свой путь 1 июля от мыса Рока в Португалии, который считается самой западной точкой Евразии. Велосипедист планировал за два месяца преодолеть более 16 тысяч километров, проехав через 17 стран, включая Турцию, Иран, Казахстан, Монголию и Китай. Финиш должен был состояться во Владивостоке.