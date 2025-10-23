В Приморье велосипедиста из Франции освободили от наказания

Пограничный районный суд Приморского края признал гражданина Франции Софиана Сехили виновным в незаконном пересечении государственной границы России. Суд назначил ему штраф в размере 50 тысяч рублей, сообщил адвокат осуждённого. Однако Сехили освободили от наказания, так как он уже отбыл срок под стражей.
Прокурор в ходе судебных прений требовал оштрафовать Сехили на 100 тысяч рублей. При этом он предложил снизить сумму до 40 тысяч рублей с учётом обстоятельств дела и времени, проведённого французом в СИЗО.
Дело Сехили начали рассматривать 23 октября. Напомним, что в начале сентября его задержали в Приморье за нарушение границы по статье 322 УК РФ. Уссурийский районный суд поместил француза под арест, и защита не смогла добиться отмены этого решения. Срок содержания под стражей продлили до 3 ноября.
Сехили пытался установить мировой рекорд по велопутешествию через Евразию. Он начал свой путь 1 июля от мыса Рока в Португалии, который считается самой западной точкой Евразии. Велосипедист планировал за два месяца преодолеть более 16 тысяч километров, проехав через 17 стран, включая Турцию, Иран, Казахстан, Монголию и Китай. Финиш должен был состояться во Владивостоке.