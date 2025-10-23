Арестованного в Приморье велосипедиста из Франции освободили от уплаты штрафа

Пограничный районный суд Приморского края признал гражданина Франции Софиана Сехили виновным в нарушении правил пересечения государственной границы России и назначил ему штраф в размере 50 тысяч рублей.
Об этом сообщила адвокат Алла Кушнир в беседе с «ТАСС». По её словам, поскольку обвиняемый уже находился под стражей в период следствия, суд освободил его от фактической уплаты штрафа. Время, проведённое в изоляторе, было зачтено в качестве отбывания наказания, и дополнительных мер воздействия суд не применил.
Заседание по делу о незаконном пересечении границы началось 23 октября. Именно в этот день суд приступил к рассмотрению обстоятельств инцидента с французским велопутешественником.
Ранее сообщалось, что Сехили задержали при попытке попасть на территорию России со стороны Китая. По сведениям зарубежных источников, он предпринимал две попытки въезда, выбирая разные пограничные пункты, разделённые расстоянием примерно в двести километров. В результате против него было возбуждено уголовное дело по статье, предусматривающей штраф до двухсот тысяч рублей или лишение свободы сроком до двух лет.
Французская пресса отмечала, что цель экспедиции Сехили заключалась в установлении мирового рекорда на маршруте от Лиссабона до Владивостока. Путешественник планировал преодолеть весь путь самостоятельно, фиксируя каждый участок пути, однако его планы были прерваны на границе России, где произошёл инцидент, ставший для него неожиданным препятствием на пути к завершению рекорда.
