Арестованного в Приморье велосипедиста из Франции освободили от уплаты штрафа

Ранее сообщалось, что Сехили задержали при попытке попасть на территорию России со стороны Китая. По сведениям зарубежных источников, он предпринимал две попытки въезда, выбирая разные пограничные пункты, разделённые расстоянием примерно в двести километров. В результате против него было возбуждено уголовное дело по статье, предусматривающей штраф до двухсот тысяч рублей или лишение свободы сроком до двух лет.