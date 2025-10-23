СМИ: На бывшего кандидата в президенты РФ Раду Русских подали в суд

Сама Рада Русских считает иск попыткой выбить из нее деньги. По ее словам, все права на название Rada Russkikh у Воскресенской были оформлены только с ее согласия. Сейчас блогер перезапускает бренд с новой командой и собственным юридическим лицом, передает Telegram-канал.