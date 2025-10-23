СМИ: На бывшего кандидата в президенты РФ Раду Русских подали в суд

На блогера и бывшего кандидата в президенты РФ Раду Русских подали иск в суд. Об этом в четверг, 23 октября, пишет Mash.
Сообщается, что бывший партнер по бизнесу Мария Воскресенских обвиняет Русских в краже косметического бренда и упадке продаж. От блогера требуют публичных извинений и почти четыре миллиона рублей.
Воскресенская рассказала, что в августе ее начали травить в Сети: Русских обвинила ее в мошенничестве, заявив, что та якобы украла бренд Rada Russkikh и выпускала подделку. По версии Русских, Воскресенская заранее планировала захват бизнеса, заменила команду и тайно проводила видеозвонки, обсуждая, как избавиться от конкурентки.
Экс-партнер обратилась в суд: она требует 3,9 миллиона рублей компенсации за снижение продаж и ущерб репутации, а также публичного опровержения. Она утверждает, что является правообладательницей товарного знака Rada Russkikh и генеральным директором материнских компаний бьюти-брендов MINI ME и HYDON — ООО «Гедонист» и «Хайдон».
Сама Рада Русских считает иск попыткой выбить из нее деньги. По ее словам, все права на название Rada Russkikh у Воскресенской были оформлены только с ее согласия. Сейчас блогер перезапускает бренд с новой командой и собственным юридическим лицом, передает Telegram-канал.
