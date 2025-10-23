Ричмонд
Подмосковная полиция задержала водителя автобуса, подозреваемого в растлении ребенка

Полиция Красногорска задержала водителя автобуса, который подозревается в растлении ребенка. Об этом в четверг, 23 октября, сообщили в ГСУ СК России по Московской области.

По данным Telegram-канала ведомства, в скором времени мужчину допросят. Специалисты пытаются установить личность потерпевшей, а также все обстоятельства произошедшего.

Кроме того, подозреваемого уволили после проверки минтранса Подмосковья.

— Минтранс Подмосковья провел внутреннюю проверку и считает поведение водителя недопустимым — он уволен, материалы направлены в правоохранительные органы, — уточнили в Telegram-канале министерства.

Изначально сотрудников правоохранительных органов привлекло видео, на котором водитель рейсового автобуса домогается маленькой девочки. Мужчина пытался залезть ребенку под куртку, однако она вовремя успела отбиться от его рук.