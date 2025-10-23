Число отравившихся готовой едой в Улан-Удэ выросло до 159 человек

«По данным на 23 октября зарегистрировано 159 случаев, из них 90 детей. В республиканскую клиническую инфекционную больницу госпитализировано всего 82 человека, из которых 20 человек сегодня выписаны в удовлетворительном состоянии», — уточнили в министерстве в беседе с РИА Новости.