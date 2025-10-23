Число отравившихся готовой едой в Улан-Удэ выросло до 159 человек

В Улан-Удэ увеличилось число пострадавших от отравления готовой едой. По данным министерства здравоохранения Бурятии, на 23 октября зарегистрировано 159 случаев.
«По данным на 23 октября зарегистрировано 159 случаев, из них 90 детей. В республиканскую клиническую инфекционную больницу госпитализировано всего 82 человека, из которых 20 человек сегодня выписаны в удовлетворительном состоянии», — уточнили в министерстве в беседе с РИА Новости.
Вспышка кишечной инфекции в городе началась 19 октября. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о сбыте небезопасной продукции. Задержали заведующую производственным цехом компании «Восток», ей уже предъявлено обвинение. Роспотребнадзор сообщил, что на 22 октября было зафиксировано 145 случаев отравления, из них 79 детей, а в больницах находилось 76 человек, включая 47 детей.