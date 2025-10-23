Уфимца, выбросившего из окна 3-летнюю дочку, направили в психиатрическую больницу

Мужчину, который выбросил из окна свою же дочь, направили в психиатрическую больницу. Об этом «КП-Уфа» сообщила пресс-служба Следственного комитета Башкирии.
Чрезвычайное происшествие произошло 9 октября утром в Уфе на улице Ульяновых. Мужчина выбросил из окна квартиры на четвертом этаже своего трехлетнего ребенка. Возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на убийство малолетнего». Произошедшее под личный контроль взял глава СКР Александр Бастрыкин. Мужчину заключили под стражу.
— В отношении фигуранта назначена психолого-психиатрическая экспертиза. Она будет идти приблизительно в течение месяца. По результатам будет сделан вывод о его вменяемости в настоящее время и в момент совершенного преступления, а также даны рекомендации относительно его лечения и содержания, — заявили в СК.
Пострадавшего ребенка после инцидента в крайне тяжелом состоянии доставили в детскую больницу № 17. Нейрохирурги провели операцию, девочка долгое время находилась в реанимации. 17 октября ее отправили спецбортом на лечение в Москву. Столичные специалисты рассказали, что состояние девочки все еще тяжелое, но стабильное, несколько дней назад ее начали переводить с искусственной вентиляции легких на самостоятельное дыхание.
Недавно правоохранительные ведомства опубликовали видео с места событий. Также в сети появилась запись самого момента ЧП.
