Уфимца, выбросившего из окна 3-летнюю дочку, направили в психиатрическую больницу

— В отношении фигуранта назначена психолого-психиатрическая экспертиза. Она будет идти приблизительно в течение месяца. По результатам будет сделан вывод о его вменяемости в настоящее время и в момент совершенного преступления, а также даны рекомендации относительно его лечения и содержания, — заявили в СК.