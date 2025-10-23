Ричмонд
В Новосибирске на проезде Энергетиков перевернулась LADA после тройного ДТП

Авария с участием трёх автомобилей произошла днём 23 октября и спровоцировала затор на дороге.

Источник: 2GIS

В Новосибирске на проезде Энергетиков произошло тройное ДТП, в результате которого автомобиль LADA Granta перевернулся на крышу. Об этом сообщает телеграм-канал «АСТ-54 Black».

По предварительным данным, в аварии также участвовали Toyota Corolla Fielder и седан BMW.

По информации сервиса 2ГИС, движение в районе происшествия затруднено — образовалась пробка в обоих направлениях. Один из пользователей сервиса, представившийся как Васильиич, отметил: «На мосту опять ДТП».

Обстоятельства аварии и данные о пострадавших уточняются.