В Новосибирске на проезде Энергетиков перевернулась LADA после тройного ДТП

В Новосибирске на проезде Энергетиков произошло тройное ДТП, в результате которого автомобиль LADA Granta перевернулся на крышу. Об этом сообщает телеграм-канал «АСТ-54 Black».
По предварительным данным, в аварии также участвовали Toyota Corolla Fielder и седан BMW.
По информации сервиса 2ГИС, движение в районе происшествия затруднено — образовалась пробка в обоих направлениях. Один из пользователей сервиса, представившийся как Васильиич, отметил: «На мосту опять ДТП».
Обстоятельства аварии и данные о пострадавших уточняются.