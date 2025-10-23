В аэропорту Иркутска пассажир пытался незаконно провезти более миллиона рублей

В аэропорту Иркутска пассажир пытался незаконно провезти в Ташкент более миллиона рублей. Как рассказали КП-Иркутск в пресс-службе таможни, 38-летнего иностранца остановили во время досмотра ручной клади и багажа.
— Мужчина выбрал «зеленый коридор». Этим он заявил об отсутствии при себе товаров и валюты, подлежащих декларированию, — рассказали в Сибирском таможенном управлении.
Таможенник выяснил, что у пассажира при себе находится значительная сумма наличных. При досмотре барсетки обнаружили 1,27 миллиона рублей. Гражданин объяснил, что не знал о необходимости декларирования наличных денег.
Сотрудники ведомства завели в отношении нарушителя административное дело. Всю наличку забрали.
Так, с начала года таможенная служба пресекла 32 попытки незаконного вывоза/ввоза денежных средств. В результате этих операций в бюджет было перечислено 6 миллионов 547 тысяч рублей.