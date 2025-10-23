Объект энергетики поврежден из-за атаки БПЛА в Нижегородской области

В Нижегородской области ночью отразили атаку дронов. Губернатор Глеб Никитин сообщил, что один из энергообъектов получил небольшие повреждения от обломков.
Он уточнил, что повреждения оказались несерьёзными. Никто из людей не пострадал, а перебоев с электричеством удалось избежать.
Сейчас на месте работают специалисты, которые оценивают ущерб и занимаются восстановлением.
Ранее сообщалось, что число жертв в результате взрыва на предприятии в Челябинской области выросло до 12 человек.
