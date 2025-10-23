Ричмонд
+8°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Объект энергетики поврежден из-за атаки БПЛА в Нижегородской области

В Нижегородской области ночью отразили атаку дронов.

В Нижегородской области ночью отразили атаку дронов. Губернатор Глеб Никитин сообщил, что один из энергообъектов получил небольшие повреждения от обломков.

Он уточнил, что повреждения оказались несерьёзными. Никто из людей не пострадал, а перебоев с электричеством удалось избежать.

Сейчас на месте работают специалисты, которые оценивают ущерб и занимаются восстановлением.

Ранее сообщалось, что число жертв в результате взрыва на предприятии в Челябинской области выросло до 12 человек.

Ваша надёжная лента новостей — «МК» в MAX.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше