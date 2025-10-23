Ричмонд
Петербурженку задержали за курение и скандал в самолете из Пхукета

Женщине грозит арест до 15 суток.

Источник: Комсомольская правда

В аэропорту Пулково транспортные полицейские задержали 34-летнюю петербурженку, которая курила и ругалась матом на борту самолета из Пхукета в Петербург. Об этом сообщила пресс-служба УТ МВД России по СЗФО.

Весь полет пассажирка вела себя неадекватно. Она отказывалась убирать электронную сигарету, кричала и оскорбляла окружающих.

— Как только самолет приземлился в Пулково, экипаж вызвал полицию. В итоге нарушительницу прямо на перроне встретили правоохранители и отвели в дежурную часть для составления протокола, — рассказали в транспортной полиции.

В отношении петербурженки возбуждено дело об административном правонарушении по статье «Мелкое хулиганство». За такие действия предусмотрено наказание в виде штрафа или административного ареста на срок до 15 суток.