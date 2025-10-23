Российскую школьницу более пяти часов не выпускали из магазина из-за конфеты

В Новосибирске 10-летнюю школьницу более пяти часов не выпускали из торговой точки. Предполагаемая причина заключалась в якобы похищенной сладости, из-за чего ребенка не отпускали домой.
Тревогу подняли родители, когда девочка из школы № 7 не вернулась в положенное время. Позже несовершеннолетнюю нашли в одном из магазинов, передает телеграм-канал Mash Siberia.
Сотрудники утверждали, что ребенок взял конфету без оплаты, после чего его закрыли в подсобном помещении. У школьницы с собой не оказалось телефона, а номер матери она не помнила.
Ситуация сдвинулась с мертвой точки, когда сведения о пропаже стремительно разошлись по районным чатам и вызвали волну беспокойства среди жителей. После поднятого шума девочку отпустили и доставили в отдел полиции. Родители подали встречное обращение на владельцев торговой точки, настаивая на незаконном удержании.
Сейчас правоохранительные органы проводят проверку по факту происшедшего и устанавливают все обстоятельства инцидента.
