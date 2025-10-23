В Подмосковье задержали водителя, пытавшегося залезть девочке под куртку

Полиция в подмосковном Красногорске задержала водителя автобуса, которого подозревают в совершении развратных действий в отношении ребёнка, сообщило региональное следственное управление СК России.
Ранее в Сети появились кадры, на которых был запечатлён указанный инцидент. На них видно, как мужчина пытался залезть рукой под куртку ребёнка. При этом девочка поправила одежду, и он прекратил свои действия.
«По информации, размещенной в соцсетях, водитель автобуса, выполняя маршрут в посёлке Сабурово городского округа Красногорск, совершил развратные действия в отношении ребенка. Произошедшее было запечатлено на видео», — уточнило областное подразделение СК в своём Telegram-канале.
Отмечается, что задержанного мужчину должны доставить к следователю.
Напомним, в начале августа суд признал жителя подмосковного города Егорьевск виновным в совращении пятерых несовершеннолетних. Его приговорили к 21 году колонии строгого режима.