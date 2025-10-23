«Не курите в постели»: житель в Башкирии чуть не погиб у себя же дома

В деревне Шеверли Аургазинского района Башкирии произошел пожар в бревенчатом жилом доме, в результате которого пострадал 51-летний хозяин. Как сообщает пресс-служба МЧС республики, мужчина с диагнозом «отравление угарным газом» госпитализирован в Толбазинскую районную больницу.
Возгорание было ликвидировано силами МЧС и добровольной пожарной команды Семенкинского сельского поселения. Причины происшествия устанавливаются. Расследование проводит дознаватель чрезвычайного ведомства.
Спасатели напоминают жителям республики о необходимости соблюдения правил пожарной безопасности: не курить в постели, отключать обогреватели на ночь и устанавливать пожарные извещатели, которые могут своевременно предупредить об опасности.
По оперативным данным, за прошедшие сутки в Башкортостане зарегистрировано 14 пожаров, которые были успешно ликвидированы. Происшествий на водных объектах не зафиксировано, к ликвидации последствий ДТП пожарные привлекались пять раз.
