Число погибших при взрыве в Копейске достигло десяти

«Подтверждена гибель 10 человек. Продолжаются поисковые работы. Госпитализированы 5 человек. Их состояние стабильно тяжелое. Два пациента перевезены в ожоговый центр, еще двое в областную клиническую больницу № 1. Одна пациентка остается в городской больнице Копейска, пока она не подлежит транспортировке», — написал глава региона в своем Telegram-канале.