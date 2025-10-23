Ричмонд
+8°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Число погибших при взрыве в Копейске достигло десяти

ЧЕЛЯБИНСК, 23 окт — РИА Новости. Гибель 10 человек подтверждена на предприятии в Копейске Челябинской области, где произошел взрыв, сообщил глава региона Алексей Текслер.

Источник: © РИА Новости

«Подтверждена гибель 10 человек. Продолжаются поисковые работы. Госпитализированы 5 человек. Их состояние стабильно тяжелое. Два пациента перевезены в ожоговый центр, еще двое в областную клиническую больницу № 1. Одна пациентка остается в городской больнице Копейска, пока она не подлежит транспортировке», — написал глава региона в своем Telegram-канале.