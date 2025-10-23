Житель Румынии на машине пытался протаранить ворота посольства РФ в Бухаресте

Происшествие случилось около трёх часов ночи 23 октября. По данным столичной жандармерии, сотрудник охраны успел пресечь действия злоумышленника до того, как тот смог попасть на территорию посольства. На место прибыло подразделение Службы разведки и информации, взявшее на себя координацию мер по предотвращению возможных террористических угроз. Мужчина пытался скрыться, но после блокировки машины оперативной группой был вынужден сдаться.