Житель Румынии на машине пытался протаранить ворота посольства РФ в Бухаресте

В столице Румынии произошёл инцидент: водитель автомобиля предпринял попытку врезаться в ворота российского дипломатического представительства, сообщает Digi24.
Происшествие случилось около трёх часов ночи 23 октября. По данным столичной жандармерии, сотрудник охраны успел пресечь действия злоумышленника до того, как тот смог попасть на территорию посольства. На место прибыло подразделение Службы разведки и информации, взявшее на себя координацию мер по предотвращению возможных террористических угроз. Мужчина пытался скрыться, но после блокировки машины оперативной группой был вынужден сдаться.
Как уточнили в дорожной полиции, задержанным оказался 53-летний гражданин Румынии, у которого временно было аннулировано водительское удостоверение. Проведённые тесты показали наличие в его организме запрещённых веществ — амфетамина и бензодиазепина. После этого мужчину доставили в Национальный институт судебной медицины для проведения экспертизы и отбора образцов.
В жандармерии подчеркнули, что периметр безопасности дипломатического объекта не был нарушен. Никто не пострадал, а материальный ущерб оказался незначительным.
