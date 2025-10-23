Потолок обрушился в детской больнице Новосибирска

Потолок рухнул в детской больнице в Новосибирске. Об этом в четверг, 23 октября, сообщили в региональном Минздраве.
Обрушение произошло в хирургическом отделении, расположенном на третьем этаже, — оттуда эвакуировали 46 детей. По предварительным данным, никто не пострадал. Местная прокуратура, в свою очередь, уже организовала проверку по факту случившегося.
По данным ведомства, администрация больницы перевела детей, находящихся в этом крыле здания, в другие помещения этого же учреждения. Объект построили еще в 1951 году, капремонт крыши здесь проводили в 2019 году, передает NGS.ru.
Ранее в Кемеровской области произошло похожее происшествие. В одной из школ города Юрги во время урока рухнул потолок. СМИ попытались связаться с директором школы, однако телефон был выключен. Информация о наличии пострадавших не уточняется.