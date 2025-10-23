Число погибших при взрыве на предприятии под Челябинском выросло до 10 человек

Число погибших при взрыве на предприятии в Копейске Челябинской области выросло до десяти человек. Об этом в четверг, 23 октября, сообщил губернатор региона Алексей Текслер.
Глава Челябинской области также ввел режим муниципальной чрезвычайной ситуации в городе.
Отмечается, что в результате инцидента госпитализировали пять человек, они находятся в тяжелом состоянии. Двух пациентов перенаправили в ожоговый центр. Одна пострадавшая остается в городской больнице Копейска, пока она не подлежит транспортировке.
— Мои искренние и глубокие соболезнования семьям погибших. Будет оказана помощь, обязательно поддержим в это непростое время, — написал Текслер в своем Telegram-канале.
О самом взрыве стало известно вечером 22 октября. По предварительным данным, причиной инцидента стало нарушение техники безопасности. Губернатор региона Текслер также уточнял, что взрыв на предприятии в Копейске произошел не из-за попадания украинского беспилотника.