В МЧС прокомментировали крупный пожар в СНТ у Родниковой долины

— В 06:35 на пульт диспетчера пожарно-спасательной службы поступило сообщение о пожаре в Советском районе Волгограда. Горела по всей площади хозяйственная постройка размером 20×20 метров. Пожарные подразделения 8-й пожарно-спасательной части ликвидировали горение в 08:30, — подчеркнули в пресс-службе спасателей.
Погибших и пострадавших в пожаре нет. Его причины сейчас устанавливаются.
Отметим, ранее очевидцы опубликовали в интернете кадры возгорания. На видео был запечатлён огромный столб дыма, а также языки пламени, вздымающиеся на высоту порядка 10 метров.