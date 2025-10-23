Ричмонд
+6°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В МЧС прокомментировали крупный пожар в СНТ у Родниковой долины

В ГУ МЧС России по Волгоградской области рассказали подробности ликвидации крупного пожара, встревожившего утром жителей Советского района Волгограда. По информации специалистов, пламя бушевало два часа, охватив в итоге 400 кв. метров одного из домов в СНТ.

Источник: Волгоград / t.me

— В 06:35 на пульт диспетчера пожарно-спасательной службы поступило сообщение о пожаре в Советском районе Волгограда. Горела по всей площади хозяйственная постройка размером 20×20 метров. Пожарные подразделения 8-й пожарно-спасательной части ликвидировали горение в 08:30, — подчеркнули в пресс-службе спасателей.

Погибших и пострадавших в пожаре нет. Его причины сейчас устанавливаются.

Отметим, ранее очевидцы опубликовали в интернете кадры возгорания. На видео был запечатлён огромный столб дыма, а также языки пламени, вздымающиеся на высоту порядка 10 метров.