В МЧС прокомментировали крупный пожар в СНТ у Родниковой долины

В ГУ МЧС России по Волгоградской области рассказали подробности ликвидации крупного пожара, встревожившего утром жителей Советского района Волгограда. По информации специалистов, пламя бушевало два часа, охватив в итоге 400 кв. метров одного из домов в СНТ.